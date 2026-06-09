Familia de Rubby Pérez es señalada de "mala paga" y podrían enfrentar disputa legal

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En República Dominicana se ha desatado una fuerte controversia, luego de que una productora identificada como Aidita Selman, exige públicamente a la familia del fallecido cantante Rubby Pérez, el pago por un espectáculo homenaje que se le realizó en el año 2025.

Detalles del reclamo

La mujer asegura que es un total de dos millones de pesos dominicanos que se le deben por el homenaje al intérprete de “Buscando tus besos”, y que llevó por nombre “Rubby Pérez Infinito”.

El espectáculo se realizó el 11 de julio de 2025 en el Teatro Nacional Eduardo Brito, de Santo Domingo, logrando reunir a familiares, amigos y artistas nacionales.

Medios de la nación caribeña señalan que Aidita ha agotado todos los recursos por recibir los fondos invertidos en el show, incluso llegando a conversar con Eliezer Pérez, hermano del cantante que falleció a los 61 años en la tragedia del Jet Set, el 8 de abril.

La mujer asegura que ha recibido promesas de pagos, que jamás se han cumplido, teniendo que pagar de su dinero a varios colaboradores del espectáculo.

“Selman ha recurrido a financiamientos para cubrir compromisos pendientes con personas que participaron”, escribió el medio El Nacional.

Un posible proceso ante la justicia dominicana

Selman, asegura que tiene el deseo de que todo se pueda resolver de manera conciliatoria con los familiares y equipo del artista.

Sin embargo, de no concretarse un acuerdo, recurrirá a la justicia para poder solventar la situación económica que le dejó la producción de “Rubby Pérez Infinito”.