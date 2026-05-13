Hija de Rubby Pérez sobre las decisiones de Zulinka: “Me dio hasta náuseas”

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La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set sigue dejando heridas abiertas en República Dominicana. A más de un año del colapso del techo del establecimiento, que dejó 236 fallecidos, una nueva entrevista volvió a poner el foco sobre la familia del merenguero Rubby Pérez.

En conversación exclusiva con Tony Dandrades, Casiey Pérez, hija del fallecido cantante, habló sin filtros sobre el dolor que atraviesa su familia tras la muerte del artista y también aprovechó para aclarar rumores que han circulado desde el fatídico accidente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su reacción al hablar sobre el dinero que recibió su hermana Zulinka tras la tragedia.

Casiey reacciona al millón que recibió Zulinka

Uno de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Casiey fue cuestionada sobre el millón de pesos dominicanos que Zulinka recibió por parte de los hermanos Espaillat luego del derrumbe-

La cifra, equivalente aproximadamente a 16 mil dólares estadounidenses, generó debate en redes sociales y medios locales, especialmente por el contexto emocional y legal que rodeó el caso. Lejos de evitar el tema, Casiey respondió con total honestidad y dejó clara su postura.

“Sobre el millón que aceptó me dio hasta náuseas, pero fue su decisión”, expresó con evidente incomodidad.

Aun así, Casiey también mostró cierta empatía hacia su hermana y reconoció que la situación no ha sido sencilla para ella. Aunque su reacción inicial fue crítica, Pérez explicó que comprende parte del contexto detrás de la decisión de Zulinka.

Además de enfrentar la pérdida de su padre, la cantante también tuvo que lidiar con la complicación médica de su esposo Miguel, quien resultó afectado por el derrumbe y sufrió lesiones tras el colapso del techo.

Casiey revela distanciamiento con Zulinka

Otro de los momentos más impactantes de la conversación fue cuando Casiey habló abiertamente sobre la relación que mantiene con sus hermanos. Mientras aseguró que tiene excelente vínculo con sus hermanos mayores, admitió que con Zulinka prácticamente no existe comunicación.

“Llevo mucho tiempo que no hemos tenido una conversación. Mucho tiempo que no nos hemos sentado como tú y yo”, confesó.

Sus palabras sorprendieron a muchos seguidores de la familia Pérez, quienes desconocían el nivel de distanciamiento entre ambas.