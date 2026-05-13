Fallece Donald Gibb, el recordado "Ogro" de "La venganza de los nerds"

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La industria del cine está de luto, al confirmarse la muerte del actor Donald Gibb, recordado por su icónico papel en la comedia de los años 80 “La venganza de los nerds”. Familiares confirmaron la noticia a TMZ, destacando que partió a los 71 años el martes 12 de mayo.

Complicaciones de salud

El medio de entretenimiento reveló en un artículo que el artista había estado enfrentado fuertes problemas de salud, de los cuales no revelaron detalles.

Además, notificaron que al momento de morir, estaba rodeado del amor de sus familiares y amigos cercanos en su residencia de Texas.

“Su muerte no fue repentina, ya que Donald venía luchando contra problemas de salud crónicos”, indicaron.

Sus seres queridos piden respeto y comprensión de todos los fans, en un momento tan delicado, en especial para sus hijos quienes se encuentran muy afectados por la partida.

Trayectoria y legado

Donald Richard Gibb que nació el 4 de agosto de 1954 en Nueva York, alcanzó fama mundial con el papel del musculoso “Ogro”, en la película “La venganza de los nerds” de 1984.

También participó en el film “Contacto sangriento” (Bloodsport) en la que compartió pantalla junto al legendario actor Jean-Claude Van Damme.