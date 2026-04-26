Influencer muere atropellada por una exparticipante de “The X Factor”

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Klaudia Zakrzewska, influencer británica de 32 años, murió atropellada el pasado 19 de abril por la cantante Gabrielle Carrington, cuando salía de un club nocturno ubicado en Soho, Reino Unido.

Carrington es conocida por haber participado en 2013 en el programa talento The X Factor UK con el grupo Miss Dynamix que no logró llegar a la final tras ser eliminadas en un duelo de canto contra Hannah Barret.

Aunque el hecho se registró hace una semana, la creadora de contenido falleció en los días siguientes tras luchar por su vida. En el mismo incidente, un hombre de 58 años también resultó gravemente herido y permanece bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.

Klaudia Zakrzewska, influencer británica de 32 años / Cortesía

Gabrielle Carrington enfrenta la justicia

La exparticipante de The X Factor, enfrenta cargos por asesinato, lesiones graves con intención, lesiones personales, conducción peligrosa y conducción bajo los efectos del alcohol.

La Policía Metropolitana de Londres compartió sus condolencias a la familia de la influencer con la promesa que continuarán con las investigaciones para esclarecer completamente el caso.

"Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos de Klaudia ante esta trágica noticia. Nuestros pensamientos están también con todos los afectados", expresó la inspectora Alison Foxwell.

Por último, seguidores de la creadora de contenido también se han unido a la cadena de oraciones a través de comentarios en redes sociales.

Gabrielle Carrington partifcipante de The X Factor UK y exintegrante del grupo femenino Miss Dynamix / Cortesía

Participación en el programa

En 2013, Gabrielle Carrington audicionó para ser parte del programa musical donde formó parte del grupo femenino Miss Dynamix junto a Shereece Sharlene “Sese” Foster y Jeanette Akua, con Gary Barlow como mentar.

El trío no logró llegar a la final, quedando en décimo lugar. Un año más tarde se disolvió en enero.