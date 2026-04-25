Revelan detalles macabro sobre el caso del rapero D4vd: Hallan material infantil

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Durante una audiencia en Los Ángeles, la fiscalía presentó pruebas que complican la situación legal del rapero D4vd, sumando a las acusaciones de asesinato y desmembramiento el hallazgo de material de abuso sexual infantil.

Un año después de la fecha en que la fiscalía determinó el asesinato de la menor Celeste Rivas, el artista de 21 años compareció ante el tribunal para escuchar los escalofriantes avances de la investigación.

Según los fiscales, la requisa del teléfono arrojó una “cantidad significativa” de pornografía infantil. Aunque las autoridades no confirmaron si el contenido está directamente vinculado a la víctima, este hallazgo hunde más al música en el caso.

Detalles macabros

La cronología de los hechos presentada por el Ministerio Público se describe como una escena de horror. La relación entre D4vd y Celeste comenzó cuando ella tenía apenas 14 años.

Ante la amenaza de la menor de exponer la relación y terminar con su carrera, el rapero la habría citado en su mansión de Hollywood Hills el pasado 23 de abril de 2025 para acabar con su vida.

La menor sufrió múltiples heridas con un arma punzante. Además, el informe forense arrojó que al cuerpo le fueron amputados los brazos, las piernas y dos dedos.

No conforme con esto los restos fueron divididos en dos bolsas de basura y ocultos en el maletero del auto de D4vd. Por al menos cuatro meses, el rapero condujo con el cuerpo en el vehículo.

Para el 1 de mayo tiene una audiencia preliminar donde se determinará si hay pruebas suficientes para ir a juicio oral.