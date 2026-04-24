"Michael Jackson fue peor que Jeffrey Epstein": director de ‘Leaving Neverland’ arremete sin piedad

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La controversia vuelve a rodear la figura de Michael Jackson tras declaraciones de Dan Reed, director Leaving Neverland. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, hizo una dura comparación entre el “Rey del Pop” y Jeffrey Epstein.

Michael, la nueva película biográfica del artista, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, llegará a los cines de Estados Unidos este 24 de abril.

La historia se adentra desde la época de los Jackson 5 hasta su carrera en solitario, destacando álbumes icónicos como Thriller y Bad, abarcando la vida del cantante hasta 1988, dejando de lado las acusaciones de abuso sexual.

"Peor que Jeffrey Epstein"

Dan Reed, quien en 2019 dio voz a Wade Robson y James Safechuck en sus denuncias de abuso sexual infantil, fue tajante al calificar al astro del pop.

"Mucha gente, creo, tragará sus reparos y simplemente dirá ‘es una gran película de jukebox’ e ignorará por completo el hecho de que este tipo fue peor que Jeffrey Epstein", sentenció.

Según el cineasta, la narrativa de la cinta busca limpiar la imagen del intérprete de Billie Jean, omitiendo las graves acusaciones que marcaron su vida y carrera. P

Para Reed, es imposible contar una historia "auténtica" sobre Jackson esté completa sin abordar su historial judicial y las denuncias de pedofilia.