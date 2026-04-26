Karol G se tiñe de luto: fallece importante miembro de su familia

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El pasado 22 de abril, Karol G perdió a uno de sus seres queridos, se trata de su tía Teresa, quien falleció el pasado 22 de abril en Colombia. La ‘Bichota’ se mantiene de luto mientras el foco mediático está puesto en la familia Giraldo Navarro.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Jessica Giraldo Navarro, hermana de la cantante, quien compartió un sensible tributo en su perfil oficial de Instagram.

Con una fotografía que honra la memoria de su familiar, Jessica dedicó unas palabras que reflejan el vacío que deja esta pérdida: “El cielo está de fiesta. Diosito recibe hoy a uno de los angelitos más especiales que nos prestó aquí en la tierra. Te amamos, tía hermosa. Tu partida nos deja un vacío inmenso”.

A este gesto se sumaron otras manifestaciones de las hermanas de la celebridad, quienes mediante imágenes y dedicatorias recordaron a Teresa como un pilar de solidaridad y alegría dentro del núcleo familiar.

El silencio de Karol G genera expectativa

A pesar de la triste noticia que tiñe de luto a Karol G, no se ha pronunciado al público hasta el momento, manteniendo cierto hermetismo por la situación, pese a la condolencias de sus más fieles seguidores en redes sociales.

Este silencio ha generado diversas reacciones entre los internautas; sin embargo, sus fanáticos han interpretado su ausencia como una señal de respeto y un retiro para vivir el duelo.

Por ahora no se han revelado detalles de la causa de fallecimiento de la tía de Karol.

Karol G vive el luto

En las plataformas digitales se ha divulgado un material audiovisual donde se aprecia a la ‘Bichota’ en el funeral de Teresa. Con una actitud cabizbaja abraza a sus seres más cercanos en medio de la dura despedida.