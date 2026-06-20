Esta dinámica de Chayanne para el Día del Padre desata la locura en internet

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A pocas horas de una de las fechas más emotivas del calendario, el cantante puertorriqueño Chayanne volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los artistas más queridos de Latinoamérica.

El intérprete de éxitos como “Torero” y “Tiempo de Vals” decidió aprovechar la cercanía del Día del Padre para jugar con uno de los memes más populares que lo rodean desde hace años y es el de ser considerado el “papá de Latinoamérica”.

La invitación que revolucionó las redes

Todo comenzó cuando el artista publicó una fotografía especialmente pensada para sus seguidores. En la imagen aparece posando con un espacio libre a su lado, acompañado de un mensaje dirigido a sus “hijos”, invitándolos a crear una foto familiar junto a él para celebrar el Día del Padre.

“Mis hijos se acerca el Día del Padre... así que les dejo esta foto para que hagan la de nosotros juntos. Quiero ver nuestras mejores fotos en familia”, escribió el boricua.

La publicación no tardó en viralizarse. Miles de usuarios comenzaron a editar la imagen para incluir a Chayanne en retratos familiares, vacaciones, celebraciones y momentos cotidianos.

Otros recurrieron a herramientas de inteligencia artificial para crear escenas en las que el cantante aparecía como un integrante más de la familia.

La respuesta fue inmediata y masiva. Las plataformas se llenaron de montajes, memes y comentarios que celebraban la ocurrencia del artista, reforzando una relación muy especial entre el cantante y su audiencia.

El origen del fenómeno del “papá de Latinoamérica”

El apodo nació hace varios años en redes sociales cuando muchas mujeres comenzaron a bromear diciendo que el cantante era el verdadero padre de sus hijos debido a la admiración que sentían por él desde su juventud.

Lejos de ignorar el fenómeno, el artista decidió abrazarlo. Con frecuencia se refiere a sus seguidores como “hijos” y suele participar activamente en las bromas que circulan en internet.

Esa cercanía ha fortalecido aún más el vínculo con un público que lo ha acompañado durante décadas y que hoy incluye tanto a sus admiradoras históricas como a nuevas generaciones.