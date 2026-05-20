El momento viral de un futbolista del Arsenal tras quedar “sin ropa” en la cancha

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El futbolista ecuatoriano Piero Hincapié, quien juega como defensa en el Arsenal F.C. protagonizó una escena inesperada durante el duelo entre su equipo y Burnley, luego de sufrir un accidente con su uniforme que rápidamente se hizo viral.

¿Qué ocurrió con el defensa del Arsenal?

La escena ocurrió en uno de los momentos más tensos del compromiso, con Arsenal defendiendo una ventaja mínima. Sin embargo, el accidente del ecuatoriano terminó robándose toda la atención tanto dentro como fuera del estadio.

El defensor vivió el incómodo momento mientras disputaba un balón dividido con Axel Tuanzebe. En medio de la acción, el jugador contrario terminó pisando accidentalmente su short justo cuando caía al césped, dejando al descubierto parte de su cuerpo frente a miles de aficionados.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las plataformas donde miles de usuarios reaccionaron entre risas y memes. El momento incluso eclipsó por varios minutos la victoria de los Gunners, que siguen peleando en la parte alta de la Premier League.

Sus compañeros no dejaron pasar el momento

Tras el partido, el ecuatoriano compartió fotografías de la victoria del Arsenal en sus redes sociales, pero lejos de terminar ahí, las bromas continuaron en los comentarios.

Uno de los primeros en reaccionar fue Gabriel Magalhães, quien escribió entre risas que “faltaba una foto”, haciendo referencia directa al momento viral vivido en el terreno de juego. Hincapié respondió siguiendo el tono humorístico: “Oye, te voy a bloquear”.

Otros jugadores como Riccardo Calafiori y Ben White también se sumaron a las bromas, demostrando el buen ambiente que existe dentro del vestuario del Arsenal.