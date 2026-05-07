La extraña coincidencia que conecta al Arsenal con “El Diablo Viste a la Moda”

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Un hecho en común conecta al Arsenal y “El Diablo Viste a la Moda”. Hace 20 años, el club inglés clasificó a la final de la Champions League, mismo año que se estrenó la primera película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway.

Rara vez coincide dos hechos históricos en el deporte y el cine, pero en esta oportunidad los seguidores de ambos mundos no han dejado de lado la comparativa.

Este 2026, se llevó a la gran pantalla la secuela de la cinta original de 2006; mientras que el equipo dirigido por Mikel Arteta llega a su segunda final de la Champions.

Sin embargo, en su primera oportunidad de obtener el título cayó 2-1 contra el FC Barcelona… y la pregunta que los hinchas se hace: ¿Se repetirá la historia para el Arsenal?.

“El Diablo Viste a la Moda”

Luego de dos décadas, su regreso significó para los fanáticos revivir a los míticos personajes que instalaron en la cultura pop.

“El Diablo Viste a la Moda 2” en su primer fin de semana de estreno recaudó en taquilla 233 millones de dólares en todo el mundo, 77 de ellos en Estados Unidos y Canadá.