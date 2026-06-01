El beso entre Adamari López y un misterioso hombre ¿Es su novio?

Suscríbete a nuestros canales

“Un amor bonito como los de antes, como el que todos queremos, como el que quiere”, fue el mensaje con el cual la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, posteó unas imágenes en Instagram dándose un beso con Carlos Pérez Ruiz.

El hombre que no es un desconocido en la vida de la también bailarina, juntos han compartido en múltiples ocasiones como viajes, eventos, actividades y hasta en la intimidad del hogar de López, lo que ha causado opiniones de una “estable relación”.

Detalles del beso

Aunque Adamari nunca ha revelado un vínculo sentimental con Carlos, disfruta mucho de la compañía, apareciendo siempre juntos en videos, riendo, charlando, comiendo y hasta colocándose bótox.

En las recientes imágenes posteadas por la presentadora del show “Desiguales”, aparece muy sonriente con Carlitos. Sin embargo, en una fotografía ella le da un pequeño beso.

Intercambio de mensajes

“Mi foto favorita es la última”, fue como la boricua destacó la imagen con el español, quien respondió al post con un tierno texto.

“Tú también. Qué felicidad tan bonita la que me regalas día a día”, dejó colgado Carlitos en la publicación, la cual hasta el momento tiene 60,5 mil me gusta.

Desde que López hizo oficial su ruptura con el bailarín Toni Costa, no se le ha conocido una relación sentimental, destacando en diversas entrevistas que espera un hombre decente, respetuoso y que sea del agrado de su única hija, Alaïa.