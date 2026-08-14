El avión privado de Nicky Jam aterriza en Colombia cargado de ayuda para los afectados

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El reggaetonero Nicky Jam decidió utilizar su propio avión privado para transportar ayuda humanitaria hacia Colombia, luego del devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto.

La aeronave llegó a Quibdó, en el departamento del Chocó, una de las regiones golpeadas por el movimiento telúrico. El avión llegó cargado de paquetes de pañales y bolsas con distintos suministros, mientras personas con chalecos naranjas organizaban la carga para su entrega.

Colombia fue azotada por un fuerte sismo

El terremoto ocurrió el lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana (hora local) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. El sismo afectó buena parte del occidente colombiano, con consecuencias especialmente en departamentos como Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

En Quibdó, el impacto se hizo sentir con fuerza. Para el 23 de agosto, medios que recorrieron la ciudad reportaban viviendas destruidas y familias que tenían miedo de regresar a sus hogares debido a las grietas y problemas estructurales que dejó el sismo.

Nicky Jam y su alianza con la causa "Adopta un Hogar"

El traslado de ayuda en el avión forma parte de un esfuerzo mayor del artista. Nicky Jam también se unió al Grupo Empresarial Argos para poner en marcha la campaña “Adopta un Hogar”, enfocada en la reparación y reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto.

La iniciativa contempla inicialmente 13.000 millones de pesos colombianos destinados a ayudar a las familias damnificadas en Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca. La campaña está abierta a personas y empresas dentro y fuera de Colombia.

El mecanismo busca multiplicar las contribuciones: por cada peso que aporten ciudadanos o empresas, Nicky Jam y Grupo Argos pondrán otro peso, con la meta de alcanzar una bolsa total de 26.000 millones de pesos para la recuperación de viviendas.

Los recursos estarán dirigidos al mejoramiento, reparación y reconstrucción de los hogares que resultaron afectados por el sismo, dando prioridad a las comunidades de las regiones que sufrieron mayores daños.

Más allá de la ayuda que ya comenzó a llegar, el cantante también hizo un llamado público a otros artistas y figuras reconocidas para que se sumen a la respuesta ante la tragedia.

Nicky Jam recordó el vínculo que tiene con Colombia y la importancia que tuvo el país en su trayectoria profesional. Entre 2007 y 2010, Colombia fue escenario de una etapa fundamental en la recuperación de su carrera, una razón que le creó ese compromiso con la tierra cafetera.

Ya había prestado su avión para ayudar a Venezuela

La decisión del cantante de utilizar su aeronave para transportar ayuda no es completamente nueva. Apenas unas semanas antes, el intérprete de “El amante” había hecho algo similar tras los terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio.

En aquella oportunidad, puso su avión privado a disposición para transportar medicamentos, alimentos enlatados y artículos destinados a bebés hacia las zonas afectadas.

El propio artista aseguró entonces que ese viaje no sería el último y manifestó su intención de continuar colaborando.