Nicky Jam confirma participación en concierto por el Día del Trabajador

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Desde su cuenta en Instagram, Nicky Jam confirmó su asistencia en el Festival por La Paz que se desarrolla en la Base Aérea La Carlota, este 01 de mayo, por motivo del Día del Trabajador.

El cantante ya se encuentra en su jet privado rumbo al país en compañía de su novia y todo su equipo para presentarse en una de los ocho escenarios del evento musical que inició a las 9:00 am, y contempla artistas nacionales e internacionales.

Con un emoji de la bandera de Venezuela a bordo de su avioneta, el intérprete de “Hasta el amanecer” mostró su compromiso con la agenda pauta, tras ser anunciado y la incertidumbre de actuación.

De acuerdo al cronograma, Nicky Jam tiene previsto subir a la tarima 6, a las 11:00 pm, para cantar sus éxitos musicales. Otra que confirmó su asistencia fue la cantante española Natalia Jiménez.

Festival por La Paz y sus bajas

Tras ser anunciado el evento gratuito hace unos días, varios artistas fueron mencionados como parte del line up, entre ellos Servando y Florentino, Oscar D'León y Porfi Baloa, quienes negaron su participación.

Los intérpretes argumentaron no tener shows previstos para los próximos días en Caracas, a pesar de que fueron mencionados oficialmente.

Cartel oficial