Natalia Jiménez confirma su presentación en Caracas: “¡Qué emoción!”

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La cantante española, Natalia Jiménez, sorprendió a sus seguidores venezolanos al confirmar, casi de forma inesperada, su participación en el Festival Por La Paz, evento musical que se celebrará este 1 de mayo en la Base Aérea La Carlota, en Caracas.

El anuncio generó revuelo inmediato en redes sociales, especialmente entre quienes aún recuerdan su reciente presentación en Venezuela durante el mes de febrero, cuando ofreció un concierto de aproximadamente dos horas en el Poliedro de Caracas.

Natalia Jiménez feliz por pisar Venezuela

La noticia fue anunciada por la propia artista a través de sus historias de Instagram, donde expresó su emoción por regresar al país apenas meses después de su última visita.

“Me acaban de comunicar por este medio que mañana estoy en Caracas. ¡Qué emoción!”, comentó la intérprete, mientras aprovechó para extender la invitación a todos sus fanáticos venezolanos.

Durante aquel show, la exvocalista de La Quinta Estación repasó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera como “Que te quería”, “El Sol No Regresa”, “Algo Más” y “Me muero”, logrando una ovación total de los asistentes.

Ahora, su regreso relámpago promete convertirse en uno de los momentos más esperados del festival, consolidando además la estrecha relación que la artista mantiene con el público venezolano.

Festival Por La Paz reunirá a grandes artistas

El Festival Por La Paz se perfila como uno de los eventos musicales más ambiciosos realizados recientemente en Caracas. La jornada contará con conciertos gratuitos en la Base Aérea La Carlota y espacios del Parque Miranda, reuniendo a miles de asistentes desde tempranas horas.

El evento incluirá ocho tarimas simultáneas y una amplia variedad de géneros musicales, desde salsa y pop hasta reguetón y música tropical, según reportes recientes sobre su organización.

La cartelera incluye artistas nacionales e internacionales de alto perfil, entre ellos Nicky Jam, Justin Quiles, Oscar D’León, Servando y Florentino, Felipe Peláez, Magic Juan y ahora Natalia Jiménez, quien suma aún más expectativa al encuentro musical.