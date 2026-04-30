Porfi Baloa y Oscar D'León niegan su participación en el “Festival Por La Paz”

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En días pasados, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la realización del “Festival Por La Paz”, un concierto gratuito previsto para el próximo 1 de mayo en la Base Aérea de La Carlota, la cual contará con un extenso line-up de artistas nacionales e internacionales.

La promesa de un cartel cargado de figuras nacionales e internacionales elevó rápidamente la expectativa. Entre los nombres mencionados figuraban artistas de alto calibre como Nicky Jam, Oscar D’León, Justin Quiles y representantes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros.

Sin embargo, la emoción inicial comenzó a enfriarse tras una cadena de desmentidos públicos por parte de algunos artistas que habían sido señalados como participantes oficiales.

Porfi Baloa y Oscar D'León aclaran los rumores

Uno de los primeros en salir al paso fue el reconocido músico y salsero venezolano Porfi Baloa, cuyo nombre había sido mencionado dentro del cartel promocional del festival.

A través de sus historias de Instagram, el artista publicó un comunicado oficial para aclarar la situación y cortar de raíz las especulaciones sobre su participación: “Queremos tomar un momento para aclarar algunos rumores que han estado circulando recientemente”, inicia el mensaje difundido en redes sociales.

Más adelante, el comunicado deja clara la postura del músico: “El maestro Porfi Baloa no estará participando en ningún evento programado para el próximo 1 de mayo en Caracas”.

“Agradecemos el cariño, la atención y el interés del público, y siempre recomendamos confirmar la información a través de los canales oficiales”, culmina el comunicado.

Por su parte, el ‘Sonero del Mundo’, Oscar D’León, también negó categóricamente a través de su equipo de trabajo que hará acto de presencia en el comentado evento: “Informamos que nuestro artista no tiene programada ninguna presentación el 01 de mayo en el Parque La Carlota”. En el comunicado que fue compartido en Instagram por su agente de medios, José Verdalles, apuntan: “Nuestro artista ha sido anunciado para dicha presentación, pero esa información no es cierta”. “No hay nada que haga más feliz a Oscar D’León, que reencontrarse con su público en Venezuela las condiciones estén dadas, Oscar D’León volverá a presentarse en los escenarios venezolanos”, concluyen.

Otros artistas se desligan del festival

La tarde del 29 de abril, Servando y Florentino también decidieron publicar un comunicado para desligarse públicamente del evento, luego de también haber sido nombrados como parte del cartel de estrellas nacionales.

A través de un comunicado compartido en redes sociales, el dúo venezolano informó que no forma parte del concierto gratuito anunciado en Caracas y pidió a sus seguidores estar atentos únicamente a información difundida por sus plataformas oficiales.

“Por los momentos no tenemos ninguna actividad programada en Venezuela. Actualmente nos encontramos en proceso de grabación, finalizando los últimos detalles de nuestro álbum, que verá la luz muy pronto”, se lee en el comunicado.