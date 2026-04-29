Servando y Florentino se desligan del concierto gratuito en Caracas

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A través de un comunicado Servando y Florentino han dejado claro que no actuarán en el concierto gratuito en Caracas, el 01 de mayo, por motivo del Día del Trabajador.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, había confirmado su asistencia ante los medios de comunicación, así como la presencia de Oscar D’León, Porfi Baloa, Nicky Jam y J Quiles en el evento.

Sin embargo, el dúo venezolano informó que no tienen programado presentarse en Venezuela en los próximos días. Además, agregaron que se mantienen enfocados en afinar detalles de su nueva producción discográfica.

“Actualmente nos encontramos en proceso de grabación, finalizando los últimos detalles de nuestro nuevo álbum, que verá la luz muy pronto”, destacaron.

Sus próximos conciertos están pautados para el 30 de mayo, en el Prudential Center de la ciudad de Nueva York; el 13 de junio en Santo Domingo, en el Óvalo de la Feria Ganadera como parte del “Se Buscan Vivos o Inmortales Worl Tour” que comenzó en Venezuela, y se extendió a otros países de la región.

Concierto gratis en Caracas

El concierto gratis por el Día Internacional del Trabajador se desarrollarás en La Carlota, el 01 de mayo desde tempranas horas, contando con al menos ocho tarimas para los distintos artistas nacionales e internacionales.

“Confluirán artistas nacionales e internacionales, sin ningún tipo de alusión a los elementos de la división. Ahí van a estar artistas cantándole a la paz”, expresó el hermano de Delcy Rodríguez.