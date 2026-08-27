Dolly Parton: sus canciones se disparan en Spotify tras su muerte

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La música de Dolly Parton volvió a sonar con fuerza en todo el mundo tras la muerte de la legendaria cantante de country.

A solo horas de conocerse su fallecimiento, el catálogo de la artista experimentó un impresionante aumento de reproducciones en Spotify, demostrando que su legado permanece vigente entre varias generaciones.

Dolly Parton domina Spotify

Según datos compartidos por Spotify, las canciones de Dolly incrementaron sus reproducciones globales en más de 1.260 % después de su muerte, ocurrida el martes 25 de agosto. El impacto fue todavía mayor en Estados Unidos, donde las escuchas de su catálogo crecieron un 2.320 %.

Entre las canciones que más llamaron la atención están dos de los grandes clásicos de la intérprete: “Jolene” y “9 to 5”. Ambas registraron un aumento del 630 % en reproducciones a nivel mundial, mientras que siete de sus canciones ingresaron en la lista de las más escuchadas del día en Spotify.

El fenómeno fue especialmente llamativo en Estados Unidos. “Jolene” llegó al segundo lugar de las canciones más populares del día, mientras que “9 to 5” ocupó la tercera posición.

El repunte no resulta extraño para una artista cuya obra trascendió las fronteras del country. Parton escribió más de 3.000 canciones durante su carrera y mantuvo el control de los derechos de buena parte de su catálogo, lo que le permitió obtener múltiples regalías.

Uno de los ejemplos más importantes es “I Will Always Love You”, que alcanzó una dimensión mundial cuando Whitney Houston la interpretó para la película “El guardaespaldas”.

Dolly Parton murió a los 80 años

La llamada 'Reina del country' falleció el 25 de agosto en Nashville, Tennessee. La noticia fue comunicada por su sobrino Bryan Seaver mediante un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la cantante, siguiendo una petición que la propia artista había hecho.

La artista atravesaba un delicado momento de salud. Cuatro días antes de su muerte había sido ingresada en un hospital de Nashville por problemas renales y autoinmunitarios, según informó TMZ.

Días antes, además, había reconocido públicamente que estaba pasando por una etapa complicada, aunque aseguraba que todavía tenía proyectos por realizar.

Su partida puso fin a una carrera de más de seis décadas en la que no solo destacó como cantante y compositora. Dolly Parton también fue actriz, empresaria y filántropa, acumuló 11 premios Grammy y se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música estadounidense.