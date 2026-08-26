Dolly Parton murió a los 80 años: revelan la causa de muerte de la ‘Reina del Country’

Suscríbete a nuestros canales

Dolly Parton murió a los 80 años, dejando atrás una trayectoria de más de seis décadas en la que consiguió convertirse en una de las artistas más queridas e influyentes de Estados Unidos. La cantante falleció el 25 de agosto de 2026 en Nashville, Tennessee.

¿De qué murió Dolly Parton?

Según la información suministrada por su equipo a la revista People, la intérprete de “Jolene” murió de cáncer tras una breve batalla contra la enfermedad.

Parton se encontraba recluida en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center y partió de este mundo acompañada de sus seres queridos. El comunicado de sus representantes confirmó el cáncer como causa de su fallecimiento, aunque no especificó qué tipo de cáncer padecía.

La revelación sobre la enfermedad llegó apenas después de su muerte, pues Dolly había mantenido en privado su diagnóstico. Su fallecimiento ocurrió solo cuatro días después de su hospitalización por problemas renales y autoinmunitarios.

La artista había reconocido recientemente que atravesaba complicaciones de salud. En declaraciones publicadas por People, explicó que había descuidado algunos problemas médicos mientras cuidaba a su esposo, Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025.

Antes de su fallecimiento, Dolly había dado señales de que su estado físico estaba afectando sus compromisos profesionales. En 2025 anunció el aplazamiento de varios shows que tenía previstos en Las Vegas y posteriormente esas presentaciones fueron canceladas.

También estuvo ausente de importantes eventos de la industria, aunque continuó trabajando y asegurando que todavía tenía proyectos pendientes.

Su familia anunció la muerte de la estrella

El encargado de comunicar públicamente la muerte fue su sobrino Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton y jefe de seguridad de la cantante. Seaver compartió un emotivo mensaje en Instagram cumpliendo la petición de la artista de cómo quería que se anunciara su partida.

El mensaje familiar estuvo marcado por la fe de Parton. Seaver aseguró que la tristeza pertenecía a quienes quedaban atrás y expresó su convicción de que Dolly se encontraba junto a Jesús y junto a su esposo, sus padres y otros seres queridos que la precedieron.