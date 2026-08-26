Dolly Parton habría sido hospitalizada días antes de su muerte

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La estrella del country Dolly Parton fue hospitalizada de emergencia por problemas de salud días antes de su fallecimiento, así lo confirmaron medios internacionales a través de fuentes cercanas a la familia, según reseñó Infobae.

Parton ingresó el viernes 21 de agosto en el Vanderbilt University Medical Center de Nashville, donde habría muerto por complicaciones. La familia blindó la información para que no se divulgara en la prensa y para resguardar el dolor de sus seres queridos hasta este 25 de agosto, cuando su sobrino Bryan Seaver anunció su muerte, pero sin detallar la causa.

Dolly Parton a emergencia

El portal de People compartió que la intérprete fue admitida por “un deterioro en su salud”. Por otra parte, TMZ aseguró que Dolly presentaba “problemas renales y autoinmunes” al momento de su ingreso al centro médico.

Esta última versión concuerda con los inconvenientes de salud a mediados de año que obligaron a la artista a suspender su residencia en Las Vegas, programada para septiembre de 2026. En su momento, varios medios informaron que esta medida se tomó para enfocarse en su recuperación debido a cálculos renales.

“Cuando supieron que Dolly había sido hospitalizada y que no estaba bien, empezaron a llegar a Nashville para acompañarla (sus seres queridos). No esperaban que muriera durante esa estadía; pensaban que se recuperaría y saldría del hospital como en otras ocasiones”, precisaron las fuentes citadas al tabloide.

El mismo viernes, People publicó que la cantante estaba atravesando “momentos difíciles” por problemas de salud que descuidó cuando cuidaba a su esposo Carl Dean, quien murió en 2025.