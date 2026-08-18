Disney revela próximos proyectos: destacan las secuelas de "Coco 2" y "Frozen 3"

La importante compañía cinematográfica Disney aprovechó la convención D23 para revelar los proyectos en los que se encuentran trabajando en películas, televisión, videojuegos, parques temáticos, secuelas, series y nuevas franquicias.
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El regreso de “Coco 2”
En la D23 que es el club de fans oficial de Walt Disney Company, revelaron que regresa “Coco 2”, la historia de amor y respeto a la familia que conquistó al mundo.
La secuela del clásico de origen mexicano estrenado en el año 2017, regresa con un Miguel Rivera mucho más grande, específicamente adolescente y en la compañía de su popular perrito, Dante.
La nueva secuela está pautada para estrenarse en noviembre del 2029, cuando Miguel regrese a llevar música y diversión a la Tierra de los Muertos, y con el villano Ernesto de la Cruz, queriendo arreglar varias cuentas pendientes del pasado.
“Frozen 3” prepara su llegada a la pantalla grande
Es otras de las grandes películas que regresa a la pantalla, con las aventuras de las hermanas, Elsa y Anna.
Para la nueva secuela, Disney asegura que tiene preparada nuevas canciones en la voz de la respetada cantante y actriz Idiana Menzel, quien interpretó “Libre soy”, “Muéstrate” y “Mucho más allá”, en la versión inglés.
Secuela en live-action para “Lilo & Stitch”
Tras el éxito de la adaptación en acción real de “Lilo y Stitch” estrenada en los cines en mayo del 2025, regresará con nuevos personajes y nuevas canciones para seguir enamorando a los fanáticos.
Disney anunció que la historia llegará a las pantallas el 28 de mayo de 2028 e incluirá al personaje de Ángel, la novia del popular Stitch.
“Enredados” se suma a las adaptaciones live-action
El 31 de marzo de 2028 llegará a las salas de cines, la historia de amor entre Rapunzel y Flynn Rider, junto a otros personajes como Pascal, Maximus y Madre Gothel.
La producción se está grabando en España, teniendo confirmado a personajes como Teagan Croft, Milo Manheim y Kathryn Hahn.
Otros títulos y proyectos anunciados
Los Increíbles 3
Gatto
Zootrópolis 3
Clay
Hexed
Bluey
Ice Age
Oswald
Kingdom Hearts