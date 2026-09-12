Demanda en la familia Quintanilla por el legado de Selena: la millonaria cifra que está en juego

La familia de Selena Quintanilla vuelve a estar en el centro de una disputa luego de que A.B. Quintanilla III presentara una demanda contra su hermana, Suzette Quintanilla Arriaga, y Q Productions.

En la querella, el también artista alega que no ha recibido durante años la parte de las ganancias que, según un acuerdo familiar, le corresponde por las propiedades de entretenimiento vinculadas con la fallecida estrella tejana.

¿Por qué A.B. Quintanilla demanda a Suzette?

El origen del conflicto se remonta a un acuerdo firmado pocos meses después de la muerte de Selena, ocurrida el 31 de marzo de 1995. La cantante tenía apenas 23 años y murió sin haber dejado un testamento.

En mayo de ese mismo año, Chris Pérez, Abraham y Marcella Quintanilla, A.B. y Suzette establecieron un acuerdo conocido como Estate Properties Agreement. El documento fijó las bases para administrar determinados derechos relacionados con el nombre, la voz, la firma, las fotografías y la imagen de Selena, así como los beneficios económicos derivados de esas propiedades.

Según la demanda, A.B. tenía derecho al 25% de las ganancias netas generadas por esas propiedades. Sin embargo, sostiene que dejó de recibir íntegramente su participación alrededor de 2016, cuando Suzette asumió el control operativo de Q Productions después de que su padre le delegara responsabilidades como directora ejecutiva.

El hermano de Selena afirma que descubrió el supuesto incumplimiento en la primavera de 2025. Desde entonces habría solicitado documentación financiera para conocer cómo se estaban administrando los negocios relacionados con el legado de la cantante, pero asegura que esos registros no fueron entregados.

La demanda fue presentada el jueves 10 de septiembre en el condado de Nueces, Texas, y el reclamo económico supera el millón de dólares

A.B. exige revisar las cuentas de Selena

Más allá de la compensación económica, uno de los puntos centrales de la demanda es precisamente la transparencia. A.B. pide que un juez ordene una revisión completa de la actividad financiera de Q Productions desde el 1 de enero de 2016 hasta la actualidad.

La solicitud incluye información sobre ingresos, regalías, gastos y ganancias vinculadas con las propiedades de entretenimiento de Selena. También acusa a Suzette y a Q Productions de incumplimiento de contrato y de deber fiduciario, además de reclamar el pago de honorarios legales.

La demanda llega después de varios días de tensión pública entre los hermanos. El 1 de septiembre, A.B. habló públicamente de una disputa legal relacionada con Suzette y con circunstancias vinculadas a su padre, Abraham Quintanilla Jr., quien murió el 13 de diciembre de 2025.

En un primer momento, Suzette y su madre, Marcella Quintanilla, cuestionaron que realmente existiera una demanda. Ambas aseguraron que Suzette no había sido notificada con documentos judiciales y rechazaron las acusaciones de que hubiera robado o utilizado indebidamente dinero o propiedades pertenecientes a A.B., Selena o la familia.

A.B. posteriormente respondió que Suzette y sus abogados sí habían sido informados mediante correo certificado y correo electrónico. Su abogado, Jeff Lehrman, indicó que el proceso busca tanto recuperar las distribuciones que considera pendientes como obtener una rendición de cuentas.