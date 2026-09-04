Hermanos y madre de Selena Quintanilla en “guerra” por el legado de la cantante

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El nombre de Selena Quintanilla vuelve a aparecer en medio de una fuerte disputa familiar. Esta vez, sus hermanos A.B. Quintanilla y Suzette Quintanilla protagonizan un enfrentamiento que ya llegó al terreno legal y que también provocó una contundente reacción de su madre.

Todo comenzó después de que A.B., fundador de Kumbia Kings, hiciera público el pasado 1 de septiembre que había tomado acciones legales contra su hermana. El músico afirmó que el proceso también está relacionado con hechos y circunstancias vinculadas con su fallecido padre.

La situación tomó mayor fuerza cuando A.B. aseguró haber descubierto que Suzette pretendía comercializar pertenencias personales de Selena, una afirmación que provocó la respuesta inmediata de su madre y su hermana.

Marcella y Suzette niegan las acusaciones de A.B.

Ante las declaraciones recibidas, Marcella y Suzette publicaron un extenso comunicado en la cuenta de Instagram de Suzette.

En el documento calificaron las afirmaciones del músico como “insinuaciones graves y falsas” y explicaron por qué decidieron romper el silencio sobre un asunto que, hasta ahora, habían mantenido en el ámbito privado.

La familia señaló que Marcella nunca había considerado necesario hablar públicamente sobre los conflictos familiares, pero que las circunstancias cambiaron debido a las declaraciones relacionadas con su esposo fallecido, su hija Suzette y el resto de la familia.

Madre e hija también dejaron claro que no buscan atacar ni humillar a A.B. ni revelar décadas de situaciones familiares. Sin embargo, insistieron en que su silencio no debía interpretarse como una aceptación de las acusaciones.

“Amamos a A.B., es nuestro hijo y hermano”, expresaron, al tiempo que defendieron la reputación de Suzette, la memoria de Abraham y el nombre de la familia Quintanilla.

Suzette asegura que no fue notificada

Uno de los puntos que más llamó la atención del comunicado fue la afirmación de Marcella y Suzette de que no habían sido notificadas sobre la supuesta demanda.

Según explicaron, después de conocer públicamente las declaraciones de A.B., ambas buscaron por sus propios medios información sobre el proceso que él aseguraba haber presentado.

Incluso indicaron que revisaron registros públicos, pero aseguraron que no encontraron la demanda mencionada por el músico.

A.B. responde: “Yo no miento”

El conflicto no terminó con el comunicado de madre e hija. A.B. Quintanilla respondió posteriormente y mantuvo su versión sobre el proceso legal.

El músico afirmó que Suzette y sus abogados fueron notificados de una demanda relacionada con sus deberes fiduciarios, es decir, las obligaciones legales que tendría una persona encargada de administrar determinados intereses o bienes.

Además, sostuvo que su hermana respondió al procedimiento, pero que supuestamente no entregó contratos, documentos e información financiera que, según él, estaban siendo solicitados.

A.B. también cuestionó que su madre apareciera involucrada en la controversia y lanzó una dura crítica al respecto: “Qué bajo utilizar a mi mamá por conveniencia”, afirmó, asegurando además que Marcella desconocía las situaciones que ocurrían a su alrededor y que nunca participó en ellas.