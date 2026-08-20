Dayanara Torres y Chayanne reviven su "amor del pasado" a 30 años de la última vez

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El paso del tiempo parece no haber borrado la química entre Dayanara Torres y Chayanne. Los puertorriqueños volvieron a encontrarse públicamente y protagonizaron un momento lleno de recuerdos que emocionaron a sus seguidores.

El reencuentro ocurrió durante Unidos Por Los Nuestros, concierto solidario organizado para recaudar fondos destinados a Colombia y Venezuela, países afectados por terremotos de gran magnitud. En medio de la jornada benéfica, las estrellas boricuas regalaron una de las escenas más emotivas del evento.

Dayanara Torres y Chayanne vuelven a encontrarse

Abrazos, sonrisas y miradas de afecto fueron parte del esperado encuentro entre quienes, hace más de tres décadas, compartieron protagonismo en la pantalla grande. Las imágenes dejaron ver la cercanía y el cariño que ambos conservan después de tantos años.

Aunque sus caminos se han cruzado en diferentes ocasiones a lo largo de sus carreras, esta reunión tuvo un significado especial por la historia que los une. En 1994, Dayanara Torres y Chayanne protagonizaron ‘Linda Sara’, una película dirigida por Jacobo Morales que permanece en la memoria de muchos espectadores.

El reencuentro también dejó espacio para el buen humor. Al ser consultada sobre cómo ella y el cantante consiguen mantenerse tan bien con el paso de los años, Dayanara respondió entre risas durante una conversación en El Show de Enrique Santos: “Es una cosa boricua”.

La historia que los convirtió en una pareja inolvidable

En ‘Linda Sara’, los artistas interpretaron a una pareja cuyo romance enfrentaba la oposición de sus respectivas familias. La producción combinaba elementos de época con una historia que transitaba entre el pasado y el presente, mostrando la evolución de sus personajes desde la juventud hasta la madurez.

Para Dayanara, la cinta representó además su debut cinematográfico. En ese momento ya había sido coronada Miss Universo y comenzaba a abrirse camino en el mundo del entretenimiento. Chayanne, por su parte, ya era una figura consolidada de la música tras su paso por Los Chicos y el posterior desarrollo de su carrera como solista.

Tres décadas después, ambos volvieron a compartir escenario y demostraron que aquella historia cinematográfica continúa despertando nostalgia.