Clara Vegas deslumbra en el desfile de Giannina Azar en Miami

Evolución, belleza y mucha preparación mostró la Miss Venezuela Universo 2025, Clara Vegas, en el desfile de la diseñadora dominicana Giannina Azar.

Desfile en Miami

El fin de semana Clara estuvo en Miami, Florida, desfilando para la reconocida diseñadora, portando un ajustado vestido en color dorado que mostró el gran cambio que ha dado su cuerpo de cara a la contienda universal, en la que es una de las grandes favoritas.

Clara salió al desfile con fuerza y actitud, como un calentamiento de motores bastante firme de su fuerza para ganar la octava corona en Puerto Rico, donde será la celebración de la belleza universal.

Para la ocasión, la modelo y actriz de 24 años llevó un estilismo y maquillaje de Leo Urbano, uno de los grandes de la belleza de Venezuela que radica en Miami.

Missólogos de venezolanos y otros países quedaron impactados con la belleza de Vegas, destacando que es un ejemplo de evolución y dedicación.

Antes y después de Clara Vegas

En los últimos meses, la modelo ha mostrado una fuerza bastante grande para el concurso con un cambio de look que resalta sus facciones, ejercicios y actividades sociales.

Toda esta semana estará en Miami cumpliendo con una gira de medios por Telemundo.