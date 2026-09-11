Así celebra Clara Vegas su primer aniversario con su novio Guillermo Bernal

Clara Vegas Goetz, Miss Venezuela 2025, dejó ver una faceta mucho más íntima al celebrar el primer aniversario de su relación con Guillermo Bernal. La reina de belleza compartió un carrete de fotografías en el que reunió algunos de los momentos más especiales que han vivido juntos

Las imágenes recorren distintas etapas de la relación y muestran a Clara y Guillermo disfrutando de experiencias compartidas, desde momentos en la playa hasta ocasiones especiales y eventos que han marcado su historia como pareja.

Clara Vegas presume su historia de amor

La publicación de la Miss Venezuela 2025 llega mientras la modelo continúa enfocada en sus compromisos como representante de la belleza venezolana.

Sin embargo, en esta ocasión decidió hacer una pausa para celebrar junto a Guillermo un momento significativo como su primer año de relación.

El carrete deja ver la complicidad entre ambos y cómo han construido recuerdos en diferentes escenarios. La playa ocupa un lugar especial entre las fotografías, aunque también aparecen instantáneas relacionadas con eventos y otros momentos personales.

La relación de Clara y Guillermo no es completamente desconocida para sus seguidores. La reina ya había decidido mostrar públicamente a su novio en redes sociales y, desde entonces, ambos han aparecido juntos en diferentes ocasiones.

De hecho, Guillermo Bernal también ha acompañado a Clara durante algunos momentos de descanso. En agosto de 2026, por ejemplo, la pareja disfrutó de unas vacaciones en un destino rodeado de naturaleza, experiencia que la modelo compartió con sus seguidores.

¿Quién es Guillermo Bernal, el novio de Clara Vegas?

Guillermo Bernal es la pareja sentimental de Clara Vegas Goetz y, aunque mantiene un perfil mucho más discreto que la reina de belleza, poco a poco se ha convertido en una figura conocida entre los seguidores de la Miss Venezuela.

Clara fue quien dio el paso de presentarlo públicamente y lo hizo con un particular detalle al bautizarlo cariñosamente como “Ken”, en referencia al famoso personaje asociado a Barbie.

La presentación de Guillermo ocurrió a través de las redes sociales, cuando la reina decidió compartir imágenes junto a él y dejar claro que se trataba de su pareja.

Desde entonces, la relación ha continuado desarrollándose lejos de los grandes escándalos y con apariciones puntuales en las plataformas digitales de Clara.

Incluso Guillermo ha tenido presencia en espacios vinculados al entretenimiento venezolano, donde ha hablado sobre su relación con la soberana de la belleza.