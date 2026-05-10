Christian Nodal sacude las redes con inesperado gesto para su hija: ¿Volverá a verla?

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El nombre de Christian Nodal volvió a apoderarse de las redes sociales luego de que el artista dejara ver por primera vez la habitación que tiene preparada para su hija Inti en la casa donde reside en Texas junto a Ángela Aguilar.

La publicación no tardó en generar reacciones entre los seguidores del cantante, especialmente porque coincide con la gira estadounidense de Cazzu por ese mismo estado.

Así es la habitación que preparó Nodal para Inti

El intérprete de regional mexicano compartió imágenes del espacio diseñado especialmente para la pequeña, una habitación decorada en tonos rosados, con ilustraciones desérticas y detalles inspirados en cactus, elementos que suelen estar ligados a la estética personal del cantante.

El cuarto también cuenta con baño privado, tina y un clóset, detalles que muchos interpretaron como una señal de que Nodal espera reencontrarse pronto con su hija.

Aunque el video dura apenas unos segundos, hubo un detalle que terminó robándose la conversación digital y es que, la habitación parece estar completamente lista para recibir a Inti en cualquier momento.

Desde juguetes hasta ropa organizada en el clóset, los seguidores vieron la publicación como un mensaje claro.

La coincidencia que desató especulaciones

La publicación llega justo cuando Cazzu se encuentra ofreciendo conciertos en Texas como parte de su gira por Estados Unidos.

La coincidencia encendió rápidamente las especulaciones sobre una posible reunión familiar entre Nodal e Inti, tomando en cuenta que desde hace meses circulan versiones de tensiones legales entre los artistas por las convivencias de la menor.

Según reportes difundidos en programas de entretenimiento, el cantante habría iniciado acciones legales en México desde finales de 2025 para solicitar mayor convivencia con su hija.

Incluso, medios de espectáculos han señalado que Nodal no habría visto a Inti desde hace aproximadamente un año, situación que ha mantenido el tema en el ojo público.