Champions League 2026: Mira la actuación de The Killers que dio pie al partido

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En un Puskás Arena repleto y con millones de espectadores conectados alrededor del mundo, la banda estadounidense The Killers tomó el escenario para transformar la previa del duelo entre Paris Saint-Germain y Arsenal en un espectáculo musical de dimensiones globales.

La agrupación de Las Vegas, liderada por Brandon Flowers, fue la encargada del tradicional Kick Off Show organizado por UEFA y Pepsi, una presentación que confirmó la creciente apuesta del fútbol europeo por fusionar deporte y entretenimiento en los eventos de mayor alcance internacional.

The Killers abrió una noche muy importante

Cuando sonaron los primeros acordes de sus canciones más reconocidas, el estadio respondió como si se tratara de un concierto propio.

Temas como "Mr. Brightside", convertido desde hace años en una de las canciones más coreadas por aficionados al fútbol en Europa, desataron la euforia en las gradas de Budapest.

La elección de The Killers no fue casual. UEFA buscó una banda con capacidad para conectar con distintas generaciones y con una presencia habitual en la cultura futbolística.

Su repertorio, que incluye éxitos como "Human y When You Were Young", forma parte de la banda sonora de estadios y celebraciones deportivas desde hace más de una década.

La actuación sirvió además para elevar la expectativa de una final histórica entre el vigente campeón PSG y un Arsenal que buscaba conquistar por primera vez la máxima competición continental.

De Las Vegas al escenario más grande del fútbol europeo

Formada en 2003, The Killers se ha consolidado como una de las bandas de rock más exitosas del siglo XXI.

Con más de 35 millones de discos vendidos y una carrera marcada por presentaciones en algunos de los festivales y estadios más importantes del mundo, el grupo llegó a Budapest en uno de los momentos más activos de su trayectoria artística.

La propia banda reconoció semanas atrás que aceptó la invitación de UEFA sin dudarlo, consciente del impacto global que tiene la final de la Champions League.

El evento representa una vitrina incomparable, seguida por audiencias de todos los continentes y capaz de reunir en un mismo escenario a aficionados del deporte y de la música.

La respuesta de los aficionados no tardó en aparecer. Durante y después de la presentación, miles de comentarios inundaron las redes sociales destacando la energía del grupo y la atmósfera generada en el estadio.