PSG vs Arsenal: Cinco duelos a seguir en la final de la Champions League

La final inédita de la UEFA Champions League en el Puskas Arena no solo enfrentará a dos sistemas colectivos de élite, sino que pondrá frente a frente a varias de las máximas figuras del fútbol mundial. El éxito del Paris Saint-Germain o del Arsenal dependerá, en gran medida, de quién logre imponerse en estos cinco emparejamientos individuales:
1. David Raya vs. Ousmane Dembélé
-
David Raya (Arsenal): Llega consolidado como uno de los mejores porteros de la actualidad tras asegurar su tercer Guante de Oro consecutivo en Inglaterra (18 vallas invictas en Premier). En Champions League solo ha encajado 9 goles y ha dejado su arco en cero en 9 compromisos.
-
Ousmane Dembélé (PSG): El vigente Balón de Oro y elegido mejor jugador de la Ligue 1 por segundo año consecutivo es el líder indiscutible del ataque parisino. Viene de ser determinante en las eliminatorias previas ante el Liverpool y el Bayern Múnich.
2. Matvei Safonov vs. Viktor Gyökeres
-
Matvei Safonov (PSG): Tras ganarle la partida a Lucas Chevalier tras la salida de Donnarumma, el ruso se asentó como el titular indiscutible de Luis Enrique, respaldado por su gran actuación en los penaltis de la Copa Intercontinental ante el Flamengo. Registra cuatro partidos sin recibir gol en esta Champions.
-
Viktor Gyökeres (Arsenal): A pesar de un inicio de curso irregular comparado con sus más de 90 goles en el Sporting de Portugal, las ausencias y su notable mejoría en el tramo final lo asentaron como titular. Suma 5 goles en 12 partidos en esta edición europea y viene de ser una amenaza constante ante el Atlético de Madrid en semifinales.
3. Bukayo Saka vs. Nuno Mendes
-
Bukayo Saka (Arsenal): Superó varias semanas de baja y regresó a tiempo para ser decisivo con un gol ante el Atlético de Madrid en semifinales. Su presencia por la banda derecha es el principal argumento de desequilibrio para Mikel Arteta. Suma 3 goles y 2 asistencias en el torneo.
-
Nuno Mendes (PSG): A sus 23 años, el lateral izquierdo portugués destaca por su potencia física y velocidad. Con 2 goles, 2 asistencias y un 90% de precisión en sus pases, es considerado uno de los carrileros más completos del mundo tanto en ataque como en defensa.
4. William Saliba vs. Khvicha Kvaratskhelia
-
William Saliba (Arsenal): El central de 25 años es la referencia defensiva de los Gunners. Su firmeza permitió mantener el arco en cero en 7 de los 11 partidos que disputó en esta Champions, resultando fundamental para frenar las ofensivas del Sporting y del Atlético de Madrid.
-
Khvicha Kvaratskhelia (PSG): Contratado en el invierno de 2024 procedente del Nápoles, el georgiano hizo olvidar rápidamente la salida de Kylian Mbappé. Ha sido el autor de los goles más importantes del PSG esta temporada, firmando tantos decisivos tanto ante el Bayern Múnich en Europa, como frente a Lens y Lyon para asegurar el título de la Ligue 1.
5. Declan Rice vs. Vitinha
-
Declan Rice (Arsenal): El mediocampista de 27 años funciona como la extensión de Arteta en la cancha. Aunque ha jugado condicionado por molestias en la espalda y con menor registro goleador que el año pasado, ofrece polivalencia y un destacado 91% de efectividad en centros en el torneo continental.
-
Vitinha (PSG): El juego de Luis Enrique pasa por sus botines. El portugués lidera las estadísticas de la UEFA como el futbolista con más pases completados en la competición, registrando una efectividad superior al 94% tanto en el torneo local como en la Champions League.