PSG vs Arsenal: Cinco duelos a seguir en la final de la Champions League

Matvei Safonov (PSG): Tras ganarle la partida a Lucas Chevalier tras la salida de Donnarumma, el ruso se asentó como el titular indiscutible de Luis Enrique, respaldado por su gran actuación en los penaltis de la Copa Intercontinental ante el Flamengo. Registra cuatro partidos sin recibir gol en esta Champions.

Viktor Gyökeres (Arsenal): A pesar de un inicio de curso irregular comparado con sus más de 90 goles en el Sporting de Portugal, las ausencias y su notable mejoría en el tramo final lo asentaron como titular. Suma 5 goles en 12 partidos en esta edición europea y viene de ser una amenaza constante ante el Atlético de Madrid en semifinales.