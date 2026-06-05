Caso James Handy: El actor de "Jumanji" murió atacado presuntamente por su hijastro

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La industria de Hollywood está en shock tras las noticias en las últimas horas sobre la muerte del actor estadounidense James Handy. Según los primeros reportes, el artista que participó en "Jumanji”, murió tras haber sido apuñalado en el pecho por su hijastro, quien ya se encuentra bajo arresto.

Detalles del caso

Medios informan que el Departamento de Policía de Los Ángeles, habrían recibido una llamada de emergencia Michael Gledhill, hijo de la novia de Handy, en la que confesaba que había cometido el hecho.

Al llegar a la residencia en Los Ángeles, California, los agentes se encontraron James Handy inconsciente en el jardín con graves lesiones de arma blanca. Fue llevado de urgencias a un centro de salud, donde horas más tarde fue confirmada su partida.

“Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”, habría dicho Michael en la llamada con el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Perfil del sospechoso

El hombre tiene 44 años y vivía con su madre y con el artista, en la misma residencia donde ocurrió el terrible incidente, que está siendo investigado por las autoridades de California.

Un legado imborrable

El actor desarrolló una carrera exitosa en el cine, con varias producciones que le dieron reconocimiento en todo el mundo como “Jumanji”, “Top Gun: Maverick”, “Logan”, “Inquebrantable”, entre otras.

También participó en series de televisión en Estados Unidos.