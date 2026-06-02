Actor de Hollywood es condenado a 30 años de prisión por intento de asesinato

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La justicia estadounidense dictó una contundente sentencia contra el actor de Hollywood, Nick Pasqual, quien deberá pasar más de tres décadas en prisión tras ser hallado culpable de intentar asesinar a su expareja en un caso que ha generado gran repercusión mediática.

La decisión judicial pone fin a un largo proceso que mantuvo la atención de la opinión pública debido a la gravedad de los hechos y al perfil del acusado, cuya trayectoria en la industria cinematográfica contrastó durante años con las acusaciones que lo llevaron ante los tribunales.

La violencia agresión del actor a su ex

Según la investigación presentada durante el juicio, el actor protagonizó un brutal episodio de violencia contra su expareja, Allie Shehorn, un ataque que las autoridades calificaron como un intento de homicidio debido a la intensidad de las agresiones y las lesiones sufridas por la víctima.

Según los informes, el actor que participó en producciones como “How I Met Your Mother”, ingresó el pasado 23 de mayo de 2024 a la casa de su expareja y la apuñaló “múltiples veces”, lo que complicó su situación.

En este sentido, el actor fue hallado culpable de al menos 3 cargos que incluyen violencia doméstica, intento de asesinato y robo contra la maquilladora, a quién conoció en un set de grabación y mantuvo una extensa relación amorosa.

Una sentencia ejemplar

Tras analizar las evidencias presentadas por ambas partes, el tribunal decidió imponer una condena superior a los 30 años de prisión, una pena considerada severa que refleja la gravedad de los delitos por los que fue declarado culpable.

En la audiencia, Allie de 37 años, habló sobre el ataque y reveló que, duró varios días en estado de gravedad tras la agresión que le dejó cicatrices en sus brazos y cuello, de acuerdo a lo reportado por ABC News.