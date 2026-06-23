Carolina Tejera es objeto de críticas tras comentario sobre el Mundial 2026

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Las redes sociales no perdonan y, Carolina Tejera lo volvió a comprobar. La actriz venezolana se convirtió en tendencia tras publicar un contenido en su cuenta de Instagram que generó confusión entre sus seguidores y desató una ola de burlas y comentarios irónicos.

El episodio incluye un error geográfico en su publicación, interpretado por usuarios como una confusión entre países, lo que llevó a usuarios a dejar frases como “se equivocó de país”.

El post de Carolina Tejera que encendió la polémica

El detonante de la polémica fue una publicación donde la artista manifestó un rotundo respaldo a la selección de fútbol de Noruega.

Para enfatizar su apoyo, Tejera no solo utilizó su plataforma para enviar un mensaje, sino que se mostró con un elaborado maquillaje de estilo vikingo y decoró su post con múltiples banderas de la nación nórdica, intentando conectar con la euforia que despierta el balompié a nivel mundial.

Sin embargo, el apoyo hacia Noruega fue apenas el inicio del descontento. En el mismo texto que acompañaba las imágenes, la actriz decidió enumerar el resto de sus equipos favoritos para los venideros torneos deportivos.

La selección de sus preferencias incluyó de manera exclusiva a potencias futbolísticas como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.

Esta elección deportiva fue interpretada por un gran sector de los internautas como un desplante directo hacia sus raíces. La ausencia total de países latinoamericanos en sus preferencias fue el punto principal de las críticas.

El silencio ante la tormenta digital

Cientos de seguidores arremetieron contra la publicación, tildando la actitud de la actriz como una falta de identidad hispana y un desdén hacia el balompié de la región, que siempre ha sido un pilar fundamental en la cultura de los seguidores de la artista.

A pesar de la intensidad de los cuestionamientos y de los reclamos que exigen una explicación sobre su desinterés por las selecciones latinoamericanas, Carolina Tejera ha optado por una postura hermética.

Hasta el momento, la intérprete mantiene la publicación en su cuenta y no ha ofrecido ninguna declaración ni respuesta ante la tormenta de críticas que crece en su muro.