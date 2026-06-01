Carolina Tejera dedica mensaje a Abelardo de la Espriella tras primera vuelta presidencial

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La actriz venezolana Carolina Tejera extendió palabras de felicitaciones al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, luego de su destacado desempeño en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, efectuadas el domingo 30 de mayo del 2026.

Respaldo de Carolina Tejera

El pronunciamiento fue difundido en redes sociales, específicamente en Instagram, en la que la artista se refirió al resultado electoral, que podría finalizar con Abelardo como presidente de Colombia.

Carolina destacó en el texto el masivo apoyo que tuvo el candidato del pueblo, asegurando que la propuesta que tiene para Colombia representa orden y experiencia.

“Feliz por mis hermanos colombianos. Ahora viene la segunda vuelta, vamos querido Abelardo por la libertad, la justicia y el orden. Un hombre de familia con experiencia y visión”, escribió Carolina.

El texto fue publicado con una imagen en la que aparece la venezolana junto al abogado y político de 47 años, quien logró imponerse en la primera vuelta con más de 10 millones de votos.