Carolina Tejera más sensual que nunca a sus 49 años

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A sus 49 años, Carolina Tejera dejó demostrado que sí se puede llegar en forma al quinto escalón, aunque será en octubre que la actriz venezolana celebra sus 50 años.

Por medio de su cuenta en Instagram compartió una serie de fotografías donde luce un radiante enterizo, pero lo que dejó sin palabras a sus seguidores fue su espectacular figura y sensualidad.

Sin ningún tipo de vergüenza, Tejera hizo pública las fotos, destacadas por su contundente mensaje: “La madurez llega cuando entiendes que el control lo tiene dios”.

Carolina Tejera exhibe su figura

Con un total de cinco imágenes, Carolina Tejera deslumbró a su comunidad en redes sociales al posar sensual en una playa. Sin duda la venezolana se apoderó del lente y dejó fluir sus movimientos para captar el mejor ángulo.

“Domingo de relax. La madurez llega cuando entiendes que el control lo tiene dios. pero tu deber es seguir adelante y seguir cumpliendo sueños. ser feliz no depende de nadie depende de ti”, fue el texto que acompañó la publicación.

Tras el post, los comentarios se salieron de control con mensajes de sus seguidores resaltando su belleza en las postales. Sin embargo, también hubo algunos retractores que condenaron su delgadez.