Coquito reaparece en redes sociales tras especulaciones sobre mala salud

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Tras varios días de especulaciones sobre su estado de salud, el actor venezolano Wilmer Machado mejor conocido como Coquito, apareció en redes sociales para desmentir todas las opiniones.

Coquito habla de su salud

A través de un video el artista fue muy claro en decir que el clip que corre en las plataformas 2.0 es del año 2020 cuando sufrió una parálisis facial, producto del estrés.

El música y bailarín comentó que la gente le había estado escribiendo para preguntarle si estaba bien de salud, teniendo que realizar un video para aclarar todas las muestras de preocupación.

Coquito comparó su físico con el de hace seis años, demostrando que el clip es totalmente viejo y lo hicieron de nuevo viral solo para molestar.

“Estoy bien, estoy en perfecto estado de salud, ese video es de noviembre de 2020. No sé quién lo publicó de nuevo, ni dónde y tampoco sé la intención”, escribió.

Cariño para el público

En este sentido, el exintegrante de "El Club de los Tigritos", extendió palabras de cariño al público por todos los mensajes, destacando que no deben caer en cualquier información falsas de las redes.

En el año 2020 el artista informó que estaba teniendo una recuperación exitosa, gracias a la ayuda de su fisioterapeuta.