Bad Bunny da voz a juguete olvidado en "Toy Story 5"

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El 19 de junio de 2026 se estrena en Estados Unidos la película “Toy Story 5”. El film ya tiene en expectativa al público por la narrativa que tendrá de mucha tecnología, y por la voz que presta Bad Bunny a un juguete.

Bad Bunny, un juguete

De acuerdo con información de Pixar, el puertorriqueño de 31 años presta su voz para un personaje que lleva por nombre “Pizza con lentes de sol”, un misterioso juguete que promete llevarse toda la atención del público.

Dicen que el juguete vive totalmente apartado y que sus lentes son uno de los temas que ya los amantes de la saga están comentando.

Directivos de Pixar han informado cómo el popular “Conejo Malo” llegó a la producción gracias a videos viejos colgados en sus redes sociales, en los que mostraba el amor por la película lanzada por primera vez en 1995.

“Estaba haciendo muchos videos para YouTube usando juguetes de Toy Story. Así que pensamos: ‘Oh, Dios mío, claramente es fan. Sabes, tal vez podríamos preguntarle’”, dijo la productora del film, Lindsey Collins.

Respuesta de "El Conejo Malo"

Tras el contacto de Pixar, Bad Bunny, quien triunfa con su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, aceptó trabajar en el proyecto, afirmando que sería su sueño hecho realidad.

Destacaron que el boricua se disfrutó todo el proceso de grabación, explorando su vocabulario en inglés y español, lo que dio un resultado muy bueno que será escuchado en la película original.

“Comenzó a improvisar sobre varias cosas. Nos divertimos mucho con él en el estudio”, dijo Collins en una entrevista.