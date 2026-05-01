Así Christian Nodal y Ángela Aguilar frenan los rumores de separación

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La pareja de Christian Nodal y Ángela Aguilar volvió a acaparar titulares tras semanas de especulaciones sobre una supuesta crisis en su matrimonio. Una inesperada aparición juntos en Zacatecas disipó dudas y encendió nuevamente las redes sociales.

Los artistas decidieron poner fin a los rumores sobre una presunta crisis matrimonial reapareciendo juntos y compartiendo un momento íntimo en plena naturaleza, a pocos días de celebrar su aniversario.

Luego de varias semanas marcadas por especulaciones sobre problemas en su relación, la pareja dejó claro que continúa unida tras publicar imágenes y videos donde se les vio disfrutando de una cabalgata en pareja.

La romántica escena fue interpretada por sus seguidores como una respuesta directa a las versiones que apuntaban a una posible separación.

Christian Noda y Ángela Aguilar más enamorados que nunca

Christian Nodal fue uno de los primeros en mostrar parte de su día a día a través de redes sociales, donde compartió fotografías desde su residencia rodeado de arreglos florales enviados por sus fanáticos tras una reciente presentación.

Sin embargo, lo que realmente captó la atención del público fue un video en el que aparece montando a caballo junto a Ángela Aguilar, evidenciando complicidad y tranquilidad en medio del revuelo mediático.

La pareja responde con hechos

Mientras crecían las versiones sobre un supuesto distanciamiento, tanto Ángela como Nodal optaron por mantener silencio público y dejar que sus publicaciones hablaran por sí solas.

En uno de los clips compartidos por la cantante, Christian Nodal incluso aparece enviando un beso a cámara, gesto que rápidamente se viralizó entre sus seguidores y fue tomado como una señal clara de estabilidad sentimental.

Las especulaciones sobre una crisis se habían intensificado en semanas recientes debido a la menor interacción de ambos en redes sociales, además de la ausencia de Ángela en algunos compromisos públicos del cantante.

Incluso, surgieron rumores tras la postergación de su esperada boda religiosa, una decisión que Nodal atribuyó al contexto de inseguridad en México y no a problemas de pareja.