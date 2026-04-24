Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a encender las redes ¿Reconciliación?

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas dos semanas circulan rumores de una supuesta ruptura en la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, desencadenada por el video musical de “Un Vals” protagonizada por una modelo con un parecido a Cazzu.

Por varios días, el matrimonio se ha mantenido al margen de la polémica sin confirmar o desmentir la noticia hasta ahora que el creador de contenido Kunno, cercano a la hija de Pepe Aguilar, publicó una foto de sus “papis”.

Las distintas versiones que circulan en redes sociales y medios de comunicación han quedado desechadas tras las imágenes posteada en la cuenta oficial del influencer.

Nodal y Ángela más unidos que nunca

En las postales se observa a Christian Nodal y Ángela Aguilar posar en una pista de aterrizaje de algún aeropuerto, juntos y compartiendo su química con una ligera mirada enamorada. “Mis Papis”, escribió Kunno.

Otra imagen refleja la buena relación de los tres al aparecer en un fraterno abrazo a bordo de un avión privado; además, agregó: “Felices los 3”.

Esta recopilación de fotografías ha terminado de confirmar que los esposo se mantienen más unidos que nunca, desechando todos los rumores maliciosos.

Rumores de separación

“Un Vals” desató la controversia después de que los usuarios asimilaran un parecido entre la modelo y la ex de nodal, según programas de espectáculos y redes sociales los esposos se distanciaron por tal motivo.

Desde que su relación salió a la luz, Ángela Aguilar y Christian Nodal se han convertido en una de las parejas más mediáticas del entretenimiento latino. Cada aparición, publicación o ausencia juntos genera conversación inmediata en redes sociales, convirtiéndolos en tendencia recurrente.