Aseguran que Paulina Rubio estaría en "bancarrota" y necesitada de trabajo

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El nombre de la cantante mexicana Paulina Rubio sigue en el foco de comentarios en los medios, pero esta vez no por los conflictos con su exmarido e hijo mayor, sino por según estar atravesando problemas financieros.

Los rechazos a "La Chica Dorada"

La periodista Mandy Friedmann contó en el canal de YouTube del polémico Javier Ceriani, que la intérprete de “Ni una sola palabra”, estaría atravesando problemas para encontrar trabajo, destacando que en los proyectos que ha estado interesada, directivos la han rechazado.

Mandy destacó que la mexicana que radica entre España y Estados Unidos, habría querido ser parte del programa “Operación Triunfo” en la versión de Estados Unidos, la cual se estrenará muy pronto por Telemundo.

Aseguró que “La chica dorada” había intentado ser la conductora del programa, pero según no cumplió con las exigencias requeridas por el canal.

Los desaires no habrían terminado ahí. La periodista también informó que Paulina intentó sumarse en los conciertos de Timbiriche en la Ciudad de México, pero supuestamente no habría sido convocada para participar.

No se conoce si los rechazo a la cantante habrían sido por las polémicas que ha enfrentado en los últimos años por retrasos en conciertos, transmisiones en redes con actitudes erráticas y el polémico caso de abuso físico en contra de su hijo Andrea Nicolás, de 14 años.

Conflicto legal sin tregua en EE. UU.

El problema legal entre Paulina y su exmarido, Nicolás Vallego “Colate”, continúa activo y sin un fallo definitivo por parte de las autoridades estadounidenses.