Actriz de Disney muere de manera repentina a sus 33 años

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La actriz estadounidense Carla Jeffery, recordada por interpretar a Bree Prattle en la exitosa franquicia de Disney Channel ‘Zombies’ y por su participación en ‘iCarly’, murió a los 33 años.

La noticia fue confirmada por Alexanders Talent Management, agencia que acompañó a Carla Jeffery desde que tenía apenas 12 años. De acuerdo con el comunicado difundido el miércoles 2 de septiembre, la intérprete falleció el 1 de septiembre de 2026.

Silencio en torno a la muerte de la actriz

La representante Carla Alexander expresó el profundo dolor que provocó la pérdida y recordó a Jeffery como mucho más que una clienta. Para la agencia, la actriz se convirtió en parte de la familia durante los más de 20 años que trabajaron juntos.

“Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla en estos momentos tan devastadores (…) fue un privilegio increíble verla crecer desde aquella joven talentosa hasta convertirse en la mujer y actriz hermosa y llena de vida que llegó a ser”, escribieron.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte, por lo que cualquier versión sobre las circunstancias de su fallecimiento carece de confirmación. La agencia también pidió respeto por la privacidad de sus familiares y seres queridos durante este momento de duelo.

“Enviamos todo nuestro amor y nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de Carla. Pedimos que se respete su privacidad durante este momento tan difícil”, apuntan.

Bree, el personaje que la convirtió en rostro de Disney

Aunque Jeffery participó en diferentes producciones de televisión y cine, su mayor reconocimiento llegó con Disney Channel.

En 2018 interpretó a Bree Prattle, una alegre porrista y mejor amiga de Addison, personaje protagonizado por Meg Donnelly, en ‘Zombies’. La actriz volvió a ponerse en la piel de Bree en ‘Zombies 2’, estrenada en 2020, y ‘Zombies 3’, de 2022.

Su vínculo con la franquicia no terminó allí. La estadounidense también prestó su voz para la versión animada de ‘Zombies’, ampliando la historia de un personaje que terminó convirtiéndose en uno de los rostros reconocibles de la saga.

De ‘iCarly’ a una carrera frente a las cámaras

Jeffery comenzó su trayectoria artística siendo una niña. Su debut cinematográfico ocurrió en 2006 con ‘Phat Girlz’, película protagonizada por Mo'Nique. Posteriormente consiguió papeles en algunas de las series juveniles más populares de la televisión estadounidense.

En 2008 apareció en ‘iCarly’, una de las producciones más recordadas de Nickelodeon. También participó en ‘Good Luck Charlie’, ‘Shake It Up!’, ‘Curb Your Enthusiasm’, ‘Southland’, ‘American Vandal’, ‘Crazy Ex-Girlfriend’ y ‘Scream Queens’, entre otras producciones.

La actriz, nacida en Houston, Texas, también era hermana gemela de Carlon Jeffery, conocido por su participación en la serie de Disney Channel ‘A.N.T. Farm’.