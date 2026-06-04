Fallece voz legendaria de “Aladdín” y “La Bella y la Bestia”: esto se sabe hasta ahora

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El cantante estadounidense Peabo Bryson, reconocido mundialmente por interpretar algunas de las baladas más emblemáticas de Disney como “Aladdín”, falleció a los 75 años, dejando un vacío profundo en la industria musical.

Su voz, inconfundible y cargada de sensibilidad, marcó a varias generaciones gracias a temas que se convirtieron en clásicos eternos del cine animado.

Una carrera marcada por la excelencia

Peabo no solo fue un intérprete excepcional, sino también un referente del R&B contemporáneo durante más de cinco décadas.

Su carrera despegó en la década de los 70, pero alcanzó su punto más alto en los años 90, cuando se convirtió en la voz de algunas de las canciones más recordadas de Disney.

Entre sus interpretaciones más icónicas destacan “Beauty and the Beast”, junto a Céline Dion, y “A Whole New World”, en colaboración con Regina Belle. Ambos temas trascendieron la pantalla grande para convertirse en himnos románticos globales.

Su estilo elegante, su potencia vocal y su capacidad para transmitir emociones lo convirtieron en uno de los artistas más solicitados para duetos, trabajando también con figuras como Roberta Flack y Natalie Cole.

La causa de su muerte

De acuerdo con la información confirmada por su entorno familiar y reportes de prensa internacional, Peabo Bryson falleció el 2 de junio como consecuencia de complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular.

El artista había sido hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral días antes de su muerte. A pesar de la atención médica, su estado de salud se deterioró progresivamente hasta su fallecimiento.

La familia del cantante expresó su dolor a través de un comunicado, destacando que Bryson murió rodeado de sus seres queridos y en paz, agradeciendo además las muestras de cariño recibidas desde todo el mundo.

Disney y la música: su legado inmortal

La relación de Bryson con Disney es uno de los pilares más importantes de su legado artístico. Sus interpretaciones ayudaron a definir la identidad musical de dos de las películas más queridas de la compañía como lo son “La Bella y la Bestia” (1991) y “Aladdín” (1992).

“Beauty and the Beast” y “A Whole New World” no solo fueron éxitos comerciales, sino que también se convirtieron en piezas fundamentales de la cultura pop, ganando premios Grammy y permaneciendo vigentes más de tres décadas después de su lanzamiento.