Muere estrella de ‘Star Wars: El retorno del Jedi’ a los 82 años

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¡Tristeza en el cine! Muere a los 82 años Michael Pennington, estrella de la emblemática franquicia ‘Star Wars’, según reportó The Telegraph.

El actor falleció el domingo 10 de mayo; sin embargo, se desconoce la causa del fallecimiento. Sus familiares han guardado silencio, manteniendo cierto hermetismo.

Michael Pennington en 'Star Wars'

Inició su carrera artística en 1965 y, a pesar de haber actuado en más de 100 producciones, su personaje más destacado llegó con ‘Star Wars’ en 1983, como el comandante Moff Jerjerrod en ‘El retorno del Jedi’.

A este papel, Pennington no le tenía mucha fe, pero se convirtió en uno de los más destacados de su trayectoria. Su rol sobresalía por ser el responsable de supervisar la construcción de la segunda Estrella de la Muerte.

Pese a que su participación fue breve, todavía es recordada por recibir las órdenes directas del Emperador Palpatine.