Tekashi fusilado por comentario misógino: “Si no es niño, directo al aborto”

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Lo que debió ser una celebración por el gender reveal del bebé de Tekashi y su novia cubana Aliday Alter, se vio opacado por un fuerte comentario catalogado por los usuarios como “misógino”.

Todo quedó registrado en una transmisión en vivo de los streamers Adin Ross, N3ON y Clavícula, quienes cubrían el evento, cuando el rapero soltó sin anestesia: “Si no es niño, directo al aborto, ¿verdad?”.

Los presentes quedaron impactados por las declaraciones. Aliday Alter llegó para interrumpir el momento para aclarar su deseo de tener una niña. Sin embargo, 6ix9ine reiteró: “directo a la clínica de abortos”.

¿Niña o niño?

El festejo se realizó en un salón espacioso al aire libre, decorado con varios colores del arcoíris y una lista de invitados limitados, entre amigos y familiares de la pareja.

Cuando llegó el momento de revelar el sexo del bebé, los novios subieron a tarima para esperar el ansioso momento. Los deseos de Tekashi fueron cumplidos: ¡es un niño!. La felicidad del padre se desbordaba en el escenario mientras un humo azul arropaba a todos.

Fusilan a Tekashi en redes sociales

Usuarios en redes sociales estallaron contra el artista por su comentario calificado como “perturbador y misógino”.

“La lengua castiga, santo padre, ¿por qué dicen esas cosas?”, “No entiendo por qué hacen famoso a este tipo de persona”, “Qué mujer es tan burra de tener hijos con este ser”, “Es un perdedor y misógino”, fueron algunas de las impresiones.