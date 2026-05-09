Tekashi celebra la revelación del sexo de su bebé: ¿Niño o niña?

Suscríbete a nuestros canales

El polémico rapero, Tekashi 6ix9ine, volvió a acaparar titulares días atrás luego de confirmar que espera un hijo junto a la influencer cubana Aliday Alter, a tan solo semanas de haber salido de prisión.

Rodeada de bolsos de lujo, joyas y detalles ostentosos, la influencer dejó claro que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Ahora, la pareja celebró la revelación de sexo con un resultado que los dejó más felices que nunca.

Tekashi será padre de...

Aunque semanas atrás la pareja había asegurado que aún no conocían el sexo del bebé, recientemente se realizó una revelación de género que terminó despejando todas las dudas: Tekashi y Aliday tendrán un niño.

En videos difundidos en Instagram y otras plataformas, se observó el momento en el que el color azul inundó la celebración, confirmando que el cantante se convertirá nuevamente en padre y ahora de un varón.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron miles de comentarios entre seguidores y detractores del artista.

La revelación generó aún más atención porque llega en una etapa en la que el rapero parecía intentar mostrar una faceta más estable y familiar, luego de años protagonizando escándalos mediáticos, problemas judiciales y romances turbulentos.

Un embarazo rodeado de lujos y redes sociales

El anuncio del embarazo no pasó desapercibido. Aliday Alter compartió fotografías presumiendo costosos regalos, accesorios de diseñador y una vida llena de excesos junto al intérprete de “Gummo”.

Las publicaciones rápidamente explotaron en redes, donde muchos usuarios debatieron si el artista realmente atraviesa una transformación personal o si simplemente continúa alimentando su personaje mediático.

Para Tekashi, este bebé representa además un nuevo capítulo familiar. El rapero ya es padre de dos niñas fruto de relaciones anteriores, mientras que Aliday también tiene un hijo. Este sería el primer hijo en común de la pareja.