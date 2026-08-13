Muere estrella juvenil de Nickelodeon: Fue desconectada por su familia

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Este jueves 13 de agosto se anunció la muerte de la estrella juvenil de Nickelodeon, Christy Knowing, a los 46 años, luego de permanecer hospitalizada en Los Ángeles, California.

La actriz, que saltó a la fama por la serie juvenil All That, presentó un ataque de asma que le ocasionó daño cerebral, por lo que fue hospitalizada de emergencia por sus familiares.

Fue su tía Tyleah Joseph quien compartió la lamentable noticia a través de un comunicado citado por Variety. “Christy era una mujer con múltiples talentos. Ya fuera cantando, actuando o bailando, siempre estaba creando. Siempre fue profesional y dedicada a su trabajo”, expresó.

Causa de muerte

Después de ser recluida en un centro médico, Christy Knowing fue conectada a un respirador artificial tras presentar dificultades. Luego de días de angustia, la familia decidió desconectarla el martes por la noche.

Christy Knowing, una estrella de Nickelodeon

Christy Knowing alcanzó reconocimiento internacional en la década de los 90 con su participación en la serie juvenil de Nickelodeon All That durante tres temporadas, entre 1997 y 2001.

Asimismo, apareció en episodios de Sesame Street junto a su hermano gemelo, Chris, quien también tuvo participaciones en producciones del canal. Sin embargo, la actriz se alejó de las pantallas e incursionó en la música. En 2020 lanzó su sencillo To the World.