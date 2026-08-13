Dwayne Johnson explora la música con canción dedicada a sus hijas

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El actor Dwayne “La Roca” Johnson ha explorado una nueva faceta en su carrera artística con el lanzamiento de “Your Dad”, una balada que forma parte de “Moana: Voices Across the Ocean”, álbum inspirado en la película “Moana”.

La canción está escrita junto a Iam Tongi. Por su parte, Johnson y su esposa, Lauren Hashian, tuvieron una participación clave en la ejecución de la producción musical con la colaboración de Tiana Nonosina Liufau y Kayla Faʻamaligi.

Para el actor era importante crear un tema que pudiera hacer suyo; para ello, buscó a Tongi, ganador de “American Idol” en 2023, quien transformó “Your Dad” en una historia personal para el histrión.

El trasfondo de la canción

“My Dad” habla de un padre fallecido y de lo que un hijo quisiera contarles algún día a sus propios hijos sobre él. “Lo escuché, me emocioné mucho y estaba llorando”, contó Johnson a Rolling Stone sobre la primera versión.

En el tema original, el actor lo interpretó como un relato personal dedicado a su propio padre, el fallecido luchador Rocky Johnson, con quien mantuvo una relación que describió como “complicada”.

Por eso le propuso a Tongi modificar la letra para convertirla en una canción sobre su propia experiencia como padre. Así nació “Your Dad”, dedicada a Simone, de 24 años, Jasmine, de 10, y Tiana, de 8, hijas de Dwayne Johnson.

“Le dije: ‘Amo la idea de esta canción y, si puedes caminar por este camino conmigo, ¿podemos reescribirla y puedo cantársela a mis hijas? Solo como su papá’”, comentó sobre su experiencia con la canción.