Estrella de “Baywatch” debuta en OnlyFans a sus 56 años con una particular propuesta

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A sus 56 años, la actriz estadounidense, Erika Eleniak, conocida por interpretar a Shauni McClain en “Baywatch”, anunció su llegada a OnlyFans con una propuesta que busca acercarla de una manera diferente a sus seguidores.

La intérprete explicó que su cuenta no estará enfocada únicamente en la imagen que el público construyó de ella durante su paso por la famosa serie de salvavidas. Por el contrario, quiere mostrar una versión más personal, cotidiana y auténtica de quién es actualmente.

¿Qué compartirá Erika Eleniak en su OnlyFans?

El debut de Eleniak en la plataforma viene acompañado de una particular promesa para sus seguidores. La actriz adelantó que publicará fotografías y videos personales, contenido relacionado con sus días en la playa y material sobre sus pies.

La propuesta que fue solicitada por sus fans ha llamado la atención precisamente porque la estadounidense no presentó su llegada a la plataforma únicamente como una estrategia para mostrar una faceta sensual.

Su intención, según explicó, es tener un espacio en el que pueda compartir aspectos de su vida que normalmente no aparecen en sus redes sociales ni en los medios de comunicación.

La actriz incluso hizo referencia directa a las peticiones que ha recibido durante años de parte de sus seguidores, dejando claro que ese contenido formará parte de la experiencia que ofrecerá en su nueva cuenta.

“Estoy abrazando exactamente quién soy hoy”

El anuncio también estuvo acompañado por una reflexión de Eleniak sobre el momento personal en el que se encuentra.

A través de Instagram, la actriz explicó que a sus 56 años quiere mostrar quién es en la actualidad y conectar con el público de una manera mucho más directa. Para ella, OnlyFans representa la posibilidad de compartir material sin tantos filtros y bajo sus propios términos.

“Estoy abrazando exactamente quién soy hoy”, escribió la intérprete al presentar esta nueva etapa, dejando claro que su intención es divertirse, compartir contenido exclusivo y permitir que sus seguidores conozcan una faceta diferente de su personalidad.

La decisión también representa un cambio en la manera en que se relaciona con la imagen que construyó durante sus primeros años de fama.

Después de décadas siendo identificada principalmente como una de las protagonistas de “Baywatch”, ahora busca que el público conozca a la mujer detrás de aquel personaje.

La nueva aventura digital de la actriz llega en un momento particularmente llamativo de su carrera, ya que Eleniak volverá al universo de “Baywatch”.

La intérprete tendrá una participación especial en el reboot que prepara Fox, donde retomará su vínculo con la producción que la lanzó a la fama. En esta nueva historia aparecerá como una concejala de Santa Mónica y tendrá participación en el inicio de los tradicionales “Beach Games”.