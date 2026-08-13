Selena Gómez envuelta en un escándalo de presunto fraude

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El nombre de la actriz y cantante estadounidense Selena Gómez es foco en los medios de comunicación tras una demanda a Wondermind, la empresa de salud mental que creó junto a su madre, Mandy Teefey.

Detalles de la denuncia

La demanda se dio a conocer en todo el mundo a través del medio TMZ, que logró recopilar información de dos compañías que alegan fraude y una mala gestión por parte de la empresa de la intérprete de “Un año sin llover”.

Las compañías afirman que entregaron la suma de un millón de dólares para que fuese un negocio rentable y exitoso en la industria. Sin embargo, las expectativas no se cumplieron, ya que, según indican, Wondermind jamás habría despegado.

La información difundida por TMZ asegura que la empresa fue acumulando solo “problemas, malos entendidos y un total desorden”.

Creación de Wondermind

Fue en el año 2021 cuando Selena y su progenitora fundaron la empresa de salud mental, en conjunto con la empresaria Daniella Pierson.

La página oficial de Wondermind tiene en su biografía un escrito que asegura que es un espacio para contenido sobre salud mental accesible y respaldado por expertos que realmente puedes utilizar.

Ambas compañías llevan hoy el caso a los tribunales por supuesto fraude de valores, pidiendo que el dinero invertido sea devuelto lo más pronto posible.