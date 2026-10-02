¿A qué edad se retira Adamari López? La animadora despeja la duda del público

La puertorriqueña Adamari López, habló abiertamente sobre sus planes de retiro durante el más reciente episodio de “Ada y Chiqui de Show”, donde también reveló que lleva tiempo organizando sus finanzas para garantizar el estilo de vida que desea cuando llegue ese momento.

Adamari López revela a qué edad planea retirarse

Después de más de cuatro décadas vinculada al mundo artístico, Adamari López comenzó a mirar hacia una nueva etapa de su vida.

Aunque actualmente mantiene una intensa agenda frente a las cámaras, la presentadora reconoció que sí ha pensado en el momento en que dejará la televisión para dedicar más tiempo a su vida personal y, especialmente, a su hija Alaïa.

La confesión ocurrió durante una conversación con Chiquibaby en “Ada y Chiqui de Show”, a propósito de las recientes declaraciones de Eugenio Derbez, quien habló públicamente sobre la posibilidad de retirarse después de años de trabajo y sacrificios profesionales.

El tema llevó a ambas presentadoras a preguntarse cuánto de su vida personal han dejado en segundo plano por sus carreras.

Tiene una edad definida para retirarse

Adamari explicó que, por ahora, no contempla abandonar las pantallas, pues todavía disfruta su trabajo y siente que tiene mucho por aportar. Sin embargo, la conductora sí ha tomado medidas concretas para saber cuándo podría hacerlo sin comprometer su estabilidad económica.

La boricua contó que tiene ahorros y trabaja con un asesor financiero al que consulta aproximadamente cada seis meses. Su objetivo es determinar en qué momento podrá dejar de trabajar y conservar el estilo de vida que mantiene actualmente.

“¿A qué edad yo me puedo retirar y puedo mantener el estilo de vida que tengo hasta ahora?”, es la pregunta que, según explicó, analiza junto a su asesor.

La planificación ya tiene una respuesta y sería alrededor de los 67 años. Adamari aclaró que todavía falta tiempo para llegar a esa etapa y que esto no significa que tenga previsto retirarse próximamente.

Asimismo, explicó que, disfruta de su profesión, pero también quiere disponer de más espacio para compartir con su hija. De hecho, recientemente habló de cómo decidió rechazar una propuesta para hacer teatro porque implicaba actividades podían quitarle tiempo con Alaïa.

La presentadora explicó que, aunque necesita trabajar porque es la principal responsable económica de su hogar, también entiende que no todo se mide por cuánto dinero puede ganar.

El retiro no solo tiene una edad aproximada. Adamari también ha imaginado cómo sería su vida lejos de los estudios de televisión.

Mientras Chiquibaby mencionó la posibilidad de abandonar Estados Unidos cuando llegue el momento de retirarse, Adamari reveló que ha contemplado mudarse a España.