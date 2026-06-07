Adamari López le dijo adiós a “Desiguales” por este otro programa

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Esta semana el talk show de Univision integró a su equipo de conductoras a la estrella dominicana Charytín Goyco, en el lugar de Adamari López, quien le dice adiós a Desiguales.

La salida de López del programa es temporal debido a sus compromisos en la nueva temporada de ¿Quién caerá?, que conduce desde 2023 para UniMás y ViX. La puertorriqueña llegó a Uruguay el jueves para comenzar con las grabaciones del game show.

Adamari grabará además una nueva temporada de la versión kids del programa junto a su hija Alaïa. Por su parte, desde México compartió una gran noticia para los seguidores de la telenovela Amigas y Rivales: habrá un reencuentro con parte del elenco.

La llegada de Charytín Goyco a Univision

La cantante llegó con gran entusiasmo al set para integrarse al equipo conformado por Migbelis Castellanos, Amara La Negra y Karina Banda. Charytín comentó en una entrevista para People en Español que no lo pensó dos veces para aceptar la propuesta de la cadena de televisión.

“No lo pensé mucho. Cuando me dijeron que era Desiguales me gustó mucho la idea. Iba a estar Adamari un tiempito fuera y era un tiempito para yo poder compartir con la gente, compartir con las muchachas que son realmente unas tipas con su opinión y su punto de vista muy definido. Me gustó mucho”, expresó.

Adamari López y la fiebre por el Mundial

Por medio de su perfil de Instagram, la boricua compartió su fiebre por el Mundial 2026 al participar en un intercambio de barajitas del álbum oficial en un concurrido centro comercial del país sudamericano.