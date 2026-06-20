Un nuevo refuerzo en casa: Shohei Ohtani anuncia el nacimiento de su hijo

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Shohei Ohtani está de fiesta y tiene un nuevo motivo para sonreír fuera de los terrenos de juego. La gran superestrella de los Dodgers de Los Ángeles anunció la feliz llegada de su segundo bebé. El pelotero nipón compartió esta emocionante noticia con sus seguidores este sábado mediante su cuenta oficial de Instagram.

Él y su esposa, Mamiko Tanaka, aprovecharon el espacio para expresar su inmensa alegría. "Estamos muy felices de vivir juntos este maravilloso día. Gracias por haber nacido sano y salvo", se lee en la publicación. Además, la pareja aprovechó para agradecer profundamente el apoyo de sus fans.

Las imágenes compartidas derrocharon ternura, mostrando las pequeñas manos y pies del recién nacido envueltos en una manta azul. Esto sugiere fuertemente la llegada de un niño a la familia.

El nuevo bebé se suma a su hermana mayor, quien nació en abril de 2025. Como detalle especial, las fotos mostraban un peluche de Decoy, el querido perrito de Ohtani, acompañando al bebé.

Un anuncio inesperado para el equipo

La llegada del segundo hijo del jugador tomó por sorpresa al mundo del béisbol el pasado viernes. Todo comenzó cuando el japonés no figuró en la alineación inicial de la novena angelina. El anuncio de los titulares se publicó mucho más tarde de lo habitual, lo que encendió algunas dudas.

Poco después, el equipo confirmó que Ohtani había tomado una licencia oficial por paternidad. La discreción del jugador fue tal, que incluso dentro de la organización hubo sorpresa. El mánager del equipo, Dave Roberts, confesó el viernes por la noche que se enteró de la noticia "hace muy poco".

El esperado regreso al diamante

A pesar de este gran momento personal, la ausencia del estelar bateador designado será bastante breve. Se espera que Ohtani se reincorpore a sus compañeros de equipo este mismo fin de semana.

La afición espera verlo en acción durante la importante serie que los Dodgers disputarán contra los Orioles de Baltimore. Sin duda, regresará al plato motivado y con energías renovadas tras este suceso familiar.

La privacidad como regla de oro

A lo largo de su exitosa carrera, Ohtani se ha caracterizado por ser un hombre sumamente reservado. Especialmente cuando se trata de su vida privada, la cual resguarda con mucho celo.

El astro de las Grandes Ligas ha sido muy cuidadoso en proteger la identidad de sus hijos. De hecho, nunca ha revelado de manera pública el nombre de su primera hija.

También mantiene un control estricto sobre lo que comparte en internet. Evita mostrar los rostros de sus pequeños en las contadas fotografías familiares que llega a subir a sus redes sociales.